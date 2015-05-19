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Deniz'in yardım çığlıklarına kimse kapıyı açmamış!

Sevgilisi tarafından katledilen Deniz Aktaş'ın öldürülmeden önce apartmadaki komşularının zilini çalması iddianamede yer aldı

19 Mayıs 2015 14:42

Antalya'da Deniz Aktaş'ın, sevgilisi Lokman Barış Çelik tarafından katledilmesinin ardından davanın iddianamesi hazırlandı. Savcı Oğuz Aydın'ın hazırladığı İddianamede, Aktaş'ın öldürülmeden önce apartmandaki komşularının zilini çaldığı, ancak kimsenin kapıyı açmadığı yer alıyor. 

Lokman Barış Çelik ile aynı binada oturan R.E., olay günü saat 05.00 sıralarında kendisine ait kapı zilinin çalındığını, vakit geç olduğu için açmadığını söyledi. R.E., bu sırada bina içerisinde bir kadının çığlıklarını duyduğunu aktardı.

Aynı binada oturan E.D.P. de, olay günü sabaha karşı "Lütfen yardım edin. Çok korkuyorum" diye kadın çığlığı duyduğunu, bunun üzerine polisi arayarak bilgi verdiğini söyledi. Tanık Z.K. da benzer beyanda bulundu. 

Davanın ilk duruşması, 19 Haziran günü görülecek.

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