Deniz'in yardım çığlıklarına kimse kapıyı açmamış!

Antalya'da Deniz Aktaş'ın, sevgilisi Lokman Barış Çelik tarafından katledilmesinin ardından davanın iddianamesi hazırlandı. Savcı Oğuz Aydın'ın hazırladığı İddianamede, Aktaş'ın öldürülmeden önce apartmandaki komşularının zilini çaldığı, ancak kimsenin kapıyı açmadığı yer alıyor.

Lokman Barış Çelik ile aynı binada oturan R.E., olay günü saat 05.00 sıralarında kendisine ait kapı zilinin çalındığını, vakit geç olduğu için açmadığını söyledi. R.E., bu sırada bina içerisinde bir kadının çığlıklarını duyduğunu aktardı.

Aynı binada oturan E.D.P. de, olay günü sabaha karşı "Lütfen yardım edin. Çok korkuyorum" diye kadın çığlığı duyduğunu, bunun üzerine polisi arayarak bilgi verdiğini söyledi. Tanık Z.K. da benzer beyanda bulundu.

Davanın ilk duruşması, 19 Haziran günü görülecek.