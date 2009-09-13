Deniz'in sevgilisine silahtan gözaltı

Manken Deniz Akkaya’nın sevgilisi Efe Önbilgin’in silahına, evinin penceresinden havaya ateş ettiği gerekçesiyle polis tarafından el konuldu.



İstanbul’da Rumelihisarı’ndan saat 08.00 sıralarında polisi arayan bir kişi, manken Önbilgin’in havaya birkaç el ateş ettiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine Sarıyer Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gitti.



Kapıyı, açan Önbilgin ilk olarak polisin iddialarını reddetti, ardından “dikkati dağıldığı için silahının ateş aldığını” söyledi. Eski Danıştay üyeleri Gönül Önbilgin ile Gürbüz Önbilgin’in oğlu olan ve halen Turner Broadcasting Systems Türkiye İstanbul Ofisi yöneticiliğini yapan Önbilgin’in el svaplarını alan polis, evde ve bahçede yaptığı aramada boş kovan bulamadı. Daha sonra karakola götürülen Önbilgin’in ‘Jericho’marka ruhsatlı silahına el konuldu. Önbilgin, kendini “Saat 07.00’de uyandım. Akşamatış talimine gideceğim için silahımı temizlemeye başladım. O sırada sevgilimaradı. Onunla konuşurken dalgınlığıma geldi, silah ateş aldı” diyerek savundu.



Savcı serbest bıraktı



Önbilgin’den bir süre önce de “aşırımüzik sesi” nedeniyle şikâyetçi olduğunu anlatan komşusu Mustafa E. ise, “Tabancısıyla pencereye çıktı. Kulağı ve omzu arasına sıkıştırdığı telefonla konuşuyordu. Havaya 4 el ateş etti” dedi. Hakkında, “meskûnmahalde ateş etmek” iddiasıyla işlem yapılan Önbilgin daha sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı.