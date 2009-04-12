'Deniz'in kurban olduğuna inanıyorum'

Hüsnü Şenlendirici eski sevgilisi Deniz Seki için 24.5 yıl istenmesine şaşırdığını söyledi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma'nın düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan şarkıcı Deniz Seki hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, şarkıcı Deniz Seki'nin, "uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu bulundurmak veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarını kapsayan maddelerden 8,5 yıldan 24,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Hürriyet’İn haberine göre, savcının sunduğu bu iddianame karşısında çok şaşırdığını belirten Hüsnü Şenlendirici, "Bu iddianameyi duyunca açıkçası çok şaşırdım. Ne diyebilirim ki... Bu dava çok gizli yürütülüyor. Herkes gibi ben de bir şey bilmiyorum. Bu kadar yıl nasıl istenir anlayamadım. Demek ki bilmediğimiz şeyler var. Ama ben Deniz'in hâlâ kurban olduğuna inanıyorum. Şu an çok üzgünüm" dedi.

