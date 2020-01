'Deniz'in günlüklerini almak için başvuracağım'

Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş, "Deniz'in bize ulaşmayan günlükleri almak için Genelkurmay'a başvuracağım" dedi.

ODTÜ Mezunları Derneği’nin, Deniz Gezmiş ve arkadaşları Hüseyin İnan ile Yusuf Aslan’ın idam edilişlerinin 40’ıncı yıldönümü nedeniyle düzenlediği, '68 dönemin dünü, bugünü ve yarına bakışı’ konulu anma töreninde Gazeteci Can Dündar’ın hazırladığı 'Delikanlım, iyi bak yıldızlara’ adlı belgeselin gösterimi herkesi duygulandırdı. Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, "Deniz’in bize ulaşmayan günlükleri almak için Genelkurmay’a başvuracağım" dedi.

ODTÜ Mezunları Derneği’nin Vişnelik Tesisleri’nde düzenlenen anma törenine Can Dündar’ın yanı sıra Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, o dönemi yaşayanlar katıldı. '68 dönemin dünü, bugünü ve yarına bakışı’ konulu anma töreninde o döneme tanık olanlar Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anlattılar. Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, Deniz Gezmiş’in cezaevindeyke günlük tuttuğunu belirterek, "Mamak Cezaevi’ndeyken ziyaretine giden babama Deniz, 'Günlük tutuyorum, o size bir gün ulaşacak’ demişti. Ancak Deniz idam edildikten sonra bize sadece plastikten yapılma bir çanta verdiler. Deniz’in günlük tuttuğunu biliyoruz. Bu günlerin de Genelkurmay’ın arşivinde bulunduğunu tahmin ediyoruz. Günlükleri almak için Genelkurmay’a başvuracağım" dedi.

Törene katılan gazeteci Can Dündar, hazırladığı ve idamlarının 40’ıncı yılında Denizleri ve 68 hareketini anlatan belgeseli anlattı. Belgeseli hazırlarken emniyettin aldığı kayıtlardan faydalandığını kaydeden Can Dündar, "Türk emniyetine borçluyum, onlar Deniz’leri çok iyi takip ettikleri için her şeyi kayda almışlar" dedi. Konuşmaların ardından Dündar’ın hazırladığı belgesel gösterildi. Törene katılanlar belgeseli izlerken oldukça duygulu anlar yaşadı.