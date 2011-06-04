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Yaşam

Denizin dibinden hazine çıktı

Dünyanın en eski şampanyaları olarak kabul edilen iki şişe, yaklaşık 170 yıl okyanus dibinde kaldıktan sonra 78 bin 400 dolara satıldı.

04 Haziran 2011 03:00

T24 - Dünyanın en eski şampanyaları olarak kabul edilen iki şişe, yaklaşık 170 yıl okyanus dibinde kaldıktan sonra, Cuma günü gerçekleştirilen bir ihalede 78 bin 400 dolara, yani 123 bin TL’ye satıldı.

Denizden servet çıktı


İhale sonrasında Bloomberg haber ajansına açıklamalar yapan şampanya uzmanı Richard Juhlin, “Bu olayda önemli olan şey, bir ihalede dünya rekorunun kırılmasıdır. Tekliflerin daha da yükselmemesine şaşırdım açıkçası. Ancak şişeler için spekülasyonlar yapılsaydı, fiyatların daha da uçuk rakamlara çıktığını görebilirdik” dedi.       

Juhlin, koleksiyonerlerin şampanyalar için her zaman yüksek fiyatlar ödediklerini, özellikle de eski bağ bozumları için rekor yüksekliklere çıkabileceklerini belirtti.

İki şişe şampanya, Baltık Denizi’nde Finlandiya kontrolündeki 6 bin 500 adalık adalar denizinin başkenti Aaland’ın bir kasabasında satıldı.

Şişelerin adı bilinmeyen bir gemi batığından çıkarıldığı belirtildi.

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