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Çevre

Denizin dibinde yanardağ patlarsa...

Denizin dibinde bir yanardağ faaliyete geçince müthiş görüntüler ortaya çıktı.

19 Mart 2009 02:00

Denizin dibinde bir yanardağ faaliyete geçince müthiş görüntüler ortaya çıktı.

Güney Pasifik'te Tonga açıklarında deniz dibindeki bir yanardağ harekete geçince kısa süreli bir panik yaşandı. Ama yetkililer bölgede yaşayan insanların hayatının tehlikede olmadığını açıkladı.

Bilim insanları ise yanardağın nasıl faaliyete geçtiğini araştırmak için bölgeye bir araştırma gemisi gönderdi. Geçen pazartesiden bu yana denizin içinden dumanlar yükseliyor.

Tongolu yetkililer yanardağ patlamasıyla birlikte adalarda birden çok deprem meydana geldiğini belirtti.

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