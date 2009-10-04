Denizin altında gelin başı

Dünya Kuaförler Federasyonu Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Aktekin, denizin 25 metre derinliğinde gelin başı yaptı.
Mehmet Aktekin, model Nihal Banu Seçal,
Türkiye Profesyonel Sualtı Sporları Federasyonu üyesi Mehmet Kabakçı ve
dalgıç Kayhan Yıldız ile İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey
beldesi Çıfıt Kalesi mevkisinde denize daldı.
Gelinlik giyerek su altına dalan Seçal'ın saçına topuz yapan Aktekin, çiçeklerle süslediği tasarımı duvakla tamamladı.
Aktekin,
yaklaşık 40 dakika süren etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı
açıklamada, tekneyle açılarak yapmak istedikleri etkinliği olumsuz hava
koşulları nedeniyle değiştirdiklerini söyledi.
Çıfıt Kalesi mevkisinde sahilden açılarak 40 metre derine daldıklarını,
suyun bulanık olması nedeniyle saçı taramak için 25 metre derinliğe
geçtiklerini belirten Aktekin, ''2 yıldır hazırlandığımız bir projeydi.
Ancak bugüne kadar gerçekleştirememiştim. Engelleri aşarak dalışımızı
gerçekleştirdik'' dedi.
Su altında saçyapmanın zorlukları nedeniyle Seçal'a basit bir model uyguladıklarını ifade eden Aktekin, şöyle konuştu:
''Hava
muhalefeti olmasa ve tekneyle açılabilseydik suyun dibine berber
koltuğu indirecektik. Ancak kıyıdan girdiğimiz için yanımızda tabure
götürdük. Dibe yerleştirdiğimiz tabureye oturan modelimizin saçını
taradık. Saçı tepeden toplayarak topuz yaptık. Ardından duvak
yerleştirdik. Çiçekler ve taç takarak modelimizi tamamladık.
Araştırmalarımıza göre, dünyada ilk kez böyle bir aktivite
gerçekleştirildi. Daha önce Türkiye'de havuzda sakal tıraşı ve nikah
yapılmıştı. Önümüzdeki yıl Guinness yetkilileri gözetiminde rekor
denemesi yapacağız. İlk kez yapılan aktiviteyi umarım herkes beğenir.
Çok uzun süre emek verdik ve karşılığını aldık.''
Aktekin,
Türkiye Profesyonel Sualtı Sporları Federasyonu vasıtasıyla su altında
yaptığı gelin başı tasarımına noter onayı almayı planladığını söyledi.
Mehmet
Aktekin'in eşi Emel Aktekin'in düğününde giydiği gelinliği giyerek
modellik yapan Seçal ise öğretmenlik mesleğinin yanı sıra dalgıçlıkla
ilgilendiğini, saçlarının su altında yapılmasından keyif aldığını
belirtti.
Suyun
altında oldukça rahat ettiğini söyleyen Seçal, ''Mehmet Aktekin, 11
yıldır güvendiğim kuaför arkadaşım. Suyun altında da üzerinde de
kendisine güveniyorum'' diye konuştu.