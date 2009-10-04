Denizin altında gelin başı

Mehmet Aktekin, model Nihal Banu Seçal, Türkiye Profesyonel Sualtı Sporları Federasyonu üyesi Mehmet Kabakçı ve dalgıç Kayhan Yıldız ile İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey beldesi Çıfıt Kalesi mevkisinde denize daldı.

Çıfıt Kalesi mevkisinde sahilden açılarak 40 metre derine daldıklarını, suyun bulanık olması nedeniyle saçı taramak için 25 metre derinliğe geçtiklerini belirten Aktekin, ''2 yıldır hazırlandığımız bir projeydi. Ancak bugüne kadar gerçekleştirememiştim. Engelleri aşarak dalışımızı gerçekleştirdik'' dedi.





Su altında saçyapmanın zorlukları nedeniyle Seçal'a basit bir model uyguladıklarını ifade eden Aktekin, şöyle konuştu: