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Yaşam

Denizin altında gelin başı

Dünya Kuaförler Federasyonu Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Aktekin, denizin 25 metre derinliğinde gelin başı yaptı.

04 Ekim 2009 03:00

Dünya Kuaförler Federasyonu Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Aktekin, denizin 25 metre derinliğinde gelin başı yaptı.

Mehmet Aktekin, model Nihal Banu Seçal, Türkiye Profesyonel Sualtı Sporları Federasyonu üyesi Mehmet Kabakçı ve dalgıç Kayhan Yıldız ile İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey beldesi Çıfıt Kalesi mevkisinde denize daldı.

Gelinlik giyerek su altına dalan Seçal'ın saçına topuz yapan Aktekin, çiçeklerle süslediği tasarımı duvakla tamamladı.

Aktekin, yaklaşık 40 dakika süren etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tekneyle açılarak yapmak istedikleri etkinliği olumsuz hava koşulları nedeniyle değiştirdiklerini söyledi.

Çıfıt Kalesi mevkisinde sahilden açılarak 40 metre derine daldıklarını, suyun bulanık olması nedeniyle saçı taramak için 25 metre derinliğe geçtiklerini belirten Aktekin, ''2 yıldır hazırlandığımız bir projeydi. Ancak bugüne kadar gerçekleştirememiştim. Engelleri aşarak dalışımızı gerçekleştirdik'' dedi.


Su altında saçyapmanın zorlukları nedeniyle Seçal'a basit bir model uyguladıklarını ifade eden Aktekin, şöyle konuştu:

''Hava muhalefeti olmasa ve tekneyle açılabilseydik suyun dibine berber koltuğu indirecektik. Ancak kıyıdan girdiğimiz için yanımızda tabure götürdük. Dibe yerleştirdiğimiz tabureye oturan modelimizin saçını taradık. Saçı tepeden toplayarak topuz yaptık. Ardından duvak yerleştirdik. Çiçekler ve taç takarak modelimizi tamamladık. Araştırmalarımıza göre, dünyada ilk kez böyle bir aktivite gerçekleştirildi. Daha önce Türkiye'de havuzda sakal tıraşı ve nikah yapılmıştı. Önümüzdeki yıl Guinness yetkilileri gözetiminde rekor denemesi yapacağız. İlk kez yapılan aktiviteyi umarım herkes beğenir. Çok uzun süre emek verdik ve karşılığını aldık.''

Aktekin, Türkiye Profesyonel Sualtı Sporları Federasyonu vasıtasıyla su altında yaptığı gelin başı tasarımına noter onayı almayı planladığını söyledi.

Mehmet Aktekin'in eşi Emel Aktekin'in düğününde giydiği gelinliği giyerek modellik yapan Seçal ise öğretmenlik mesleğinin yanı sıra dalgıçlıkla ilgilendiğini, saçlarının su altında yapılmasından keyif aldığını belirtti.

Suyun altında oldukça rahat ettiğini söyleyen Seçal, ''Mehmet Aktekin, 11 yıldır güvendiğim kuaför arkadaşım. Suyun altında da üzerinde de kendisine güveniyorum'' diye konuştu.

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