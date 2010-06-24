'Denizi Özleyenler' sualtı sergisi

T24- Bersay İletişim Enstitüsü'nde (BİE) 25 Haziran – 25 Temmuz tarihleri arasında Asım Dumlu’nun dünyanın çeşitli yerlerinde çektiği sualtı fotoğraflarından oluşan sergisi fotoğrafseverlerle buluşuyor.



Bodrum, Kızıldeniz, İspanya, Mauritius, Küba ve Güney Kore’de çektiği fotoğraflardan oluşan sergisinin başlığını Orhan Veli’nin şiirinden yola çıkarak “Denizi Özleyenler İçin” olarak seçen Asım Dumlu, 12 yıldır sualtı fotoğrafları çekiyor. Dumlu, denizin ve özellikle sualtı fotoğrafçılığının, büyük şehirlerin karmaşasından uzaklaşıp dinginlik ve sakinlik arayanlar için mükemmel bir alternatif olduğunu belirtiyor.



Fotoğrafçının son 5 yılda çektiği 30 fotoğraftan oluşan sergi, 25 Haziran–25 Temmuz tarihleri arasında Bersay İletişim Enstitüsü’nde görülebilecek.



Asım Dumlu Kimdir?





Asım Dumlu 1969 yılında Antakya’da doğdu. Marmara Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olan Dumlu, 1999 yılında aynı fakültede doktorasını tamamladı. Dumlu, halen bu Fakültenin Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Tüplü dalışa 1994 yılında başlayan Asım Dumlu, ayrıca aletli dalış sistemlerinde CMAS**, NAUI, ASHI, DAN eğitmen ve FTR kurs direktörü görevlerine de sahip.





Kara fotoğrafçılığının yanı sıra 1998 yılından bu yana sualtında fotoğraf çeken Asım Dumlu, 2005 yılında CMAS 10. Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonasında Türkiye’yi ilk defa temsil eden Sualtı Fotoğraf Milli Takımı’nda yer aldı. 2007 yılında CMAS 11.Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonasında da yer alan Dumlu, yarışmada Kabuklular katogorisinde dünya üçüncüsü oldu. 2005 ve 2007 yıllarında Fikret Altay ile Dünya Şampiyonalarına katıldı, 2009 yılında Kore’de yapılan CMAS 12.Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonasına Ali Hakan Eğilmez ile birlikte katılarak 3 katogoride ilk 10 içerisinde yer aldı. Yurtiçi ve yurt dışında 15 sergide fotoğraflarını sunan fotoğrafçının ulusal ve uluslararası yarışmalarda 51 ödülü bulunuyor.



Elif Sözer Dumlu ile evil olan Asım Dumlu’nun 4 yaşında Ege adında bir de oğlu var.