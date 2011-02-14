-DENİZİ KİRLETTENLERE 1.7 MİLYON LİRALIK CEZA ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı, 5 yılda denizlerde kirliliğe neden olan gemilere toplam 1 milyon 693 bin lira ceza kesti. Bu sayede Kurumun yetki alanına giren alanlarda meydana gelen denizi kirletmeye yönelik faaliyetler yüzde 62 oranında azaldı. Alınan bilgiye göre, Denizcilik Müsteşarlığı, 21 Haziran 2006'dan beri İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Antalya büyükşehir belediye başkanlıkları mücavir alanı dışında kalan limanlarda gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim ve kontrol çalışmalarını sıkı bir şekilde yürütüyor. Denizi kirletmeye yönelik faaliyetlere idari yaptırım uyguluyor. Buna göre, 2006-2011 yılları arasında Denizcilik Müsteşarlığının yetkili olduğu alanlarda 193 deniz kirliliği meydana geldiği tespit edildi. Buna neden olan gemilere toplam 1 milyon 693 bin 257,34 lira cezai işlem uygulandı. Denetim ve kontrollerin sıklığı, uygulanan cezai yaptırımlar ve denizcilik sektörünün bu konudaki duyarlılığı sayesinde kirlilik olaylarında, Kurum'un tam anlamıyla faaliyetlere geçtiği 2007 yılına göre geçen yıl, yüzde 62 azalma görüldü. /* Yıllar Kirlilik Yapan Gemi Sayısı İdari yaptırım Miktarı (TL) --------- -------------------------- ---------------------------- 2006 5 166 bin 539,90 2007 69 660 bin 181,98 2008 48 638 bin 921,34 2009 45 672 bin 843,10 2010 26 227 bin 614,36 Toplam 193 1 milyon 693 bin 257,34 */ -''BİRİ DENİZLERİ GÖZETLİYOR''- Türkiye'nin geçen yılın ikinci yarısından sonra yararlanmaya başladığı ''Clean Sea Net'' sistemi sayesinde Türk deniz yetki alanlarındaki kirlilikler uydu aracılığıyla takip edilebiliyor. Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (EMSA) tarafından verilen bu hizmette, uydudan çekilen fotoğraflarla deniz kirlilikleri izlenerek Avrupa Birliği üyesi ülkelere ücretsiz olarak sunuluyor. Merkezi Portekiz'de bulunan EMSA'nın sunduğu bu hizmete AB aday ülkesi statüsüyle başvuran Türkiye, bu hizmetten ücretsiz yararlanıyor. ''Clean Sea Net'' sisteminde uydudan çekilen fotoğraflar belirli parametrelerde değerlendirilerek deniz yüzeyindeki kirlilik tespit ediliyor ve bu kirlilik fotoğrafları üzerine AIS denilen ''Gemilerin Otomatik Tanımlama Sistemi''nden alınan veriler eklenerek kirliliğin kaynağı tespit edilebiliyor. Eğer kirliliğin kaynağı bir gemiyse tüm bilgileri ile gideceği bir sonraki liman sistemde tespit edilerek bu bilgiler bir kirlilik ihbarı haline getiriliyor. Türkiye'de bu ihbarlar, Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde yer alan ve 24 saat esasına göre çalışan ''Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi''ne ulaşıyor, oradan da ilgili birimlere dağıtılıyor. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz ve hava unsurlarıyla kirliliğin yerinde tespitini yapıyor ve kirliliğe sebep olan bir gemiyse yanaştığı limanda detaylı bir şekilde denetleniyor, denetlemeler sonucunda kirlilik yaptığını kanıtlayan deliller bulunursa cezai işlem uygulanıyor. -UYDUDAN GÖZETLENEN 2 GEMİ TÜRKİYE'DE DENETLENDİ- Sistemin kullanılmaya başlamasından bu güne kadar ''Clean Sea Net'' kapsamında EMSA ve İtalya Sahil Güvenliği tarafından, Sicilya Kanalı'nda 3, Bulgaristan açıklarında 1, Doğu Karadeniz'de 2 ve Doğu Akdeniz'de 2 olmak üzere 8 geminin illegal deşarj yaparak deniz kirliliğine sebep oldukları tespit edildi. Bu gemilerin Türkiye limanlarına geldiğine dair ihbarlar alınması üzerine harekete geçen Denizcilik Müsteşarlığı yetkilileri, gemileri Türkiye'ye geldikleri ilk limanda denetledi. Sonuçta, İtalya Sahil Güvenliği tarafından İtalya'nın Sicilya Kanalı'nda deniz kirliliğine neden olduğu ihbarları yapılan Liberya bayraklı ''M/V Humboldt Bay'' ile İtalya bayraklı ''M/V Matrix'' isimli gemilerde bulundurulması zorunlu olan belge ve bilgilerde eksiklik ve yanlışlıklar tespit edildi. Denetim sonucu, gerekenlerin yapılması için ihbarı yapan ilgililere de bildirildi.