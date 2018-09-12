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Denizi kirleten gemilere ağır ceza

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, denize sintine ve balast suyu boşaltarak kirliliğe neden olan iki gemiye toplam 221 bin 884 TL para cezası uyguladı

12 Eylül 2018 15:45

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, denize sintine ve balast suyu boşaltarak kirliliğe neden olan iki gemiye toplam 221 bin 884 TL para cezası uyguladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya Körfezi\'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı denetim yaptı. Denetimler sırasında Antalya Liman sahasında bağlı bulunan, Marshall Islands bayraklı 24 bin 212 gross tonluk \'Mother M\' isimli kuruyük gemisinin kirli balast suyu, Panama bayraklı \'Rek Titan\' isimli kuru yük gemisinin de sintinesini deşarj ederek, kirliliğe neden olduğu tespit edildi. \'Mother M\'ye 131 bin 831 TL, \'Rek Titan\'a da 90 bin 53 TL olmak üzere toplam 221 bin 884 TL idari para cezası uygulandı.
İHBAR HATTI
Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü yetkilileri, deniz kirliliği ile ilgili şikayetlerin 0242 249 52 00 numaralı telefona bildirilmesini istedi.

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