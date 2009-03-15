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Deniz'i de evini de uzaktan izliyorum

Hüsnü Şenlendirici, Deniz Seki defterini kapattığını açıkladı.

15 Mart 2009 02:00

Hüsnü Şenlendirici, Deniz Seki defterini kapattığını açıkladı.

Yakın arkadaşlarıyla Beyoğlu'nda eğlenen ünlü klarnetçi, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şenlendirici Akşam gazetesine yaptığı açıklamada, 'Seki'nin annesinin görüşmelerine engel olduğu' ve kardeşi Serdar Seki'nin 'Erkekliği klarneti kadar iyi değilmiş' şeklindeki açıklamaları hatırlatılınca 'Yaşanan olayları dehşetle izliyorum' dedi.

Ünlü klarnetçi, 'Deniz Hanım'ın Arnavutköy'deki evine gidip, bangır bangır müzik dinlediğiniz iddia ediliyor' sözüne şu yanıtı verdi: Hem evi hem bu olayları sadece dışarıdan izliyorum. Artık o defteri kapattım, yapabileceğim bir şey kalmadı.

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