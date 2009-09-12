Deniz'e olan aşkından emin değil

Ünlü klarnet Hüsnü Şenlendirici, gece vakti Bebek parkında teleskopla gökyüzünü seyrederken Süper Star Life tarafından görüntülendi.



Bebek parkının akşamları güzel olduğunu ve bu nedenle sık sık gece yürüyüşü yaptığını söyleyen Hüsnü Şenlendirici, cezaevinde olan eski sevgilisi Deniz Seki'ye olan hislerini paylaştı. 1 Ekim'de mahkemeye çıkacak olan Deniz Seki'ye hala aşık olup olmadığı sorulduğunda kararsız kalan ünlü klarnetçi, "İnanın bilmiyorum. Her şey kısmet, cezaevinden çıkarsa neler olur, göreceğiz" diye konuştu.