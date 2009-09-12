T24 LogoT24 Logo
Magazin

Deniz'e olan aşkından emin değil

Hüsnü Şenlendirici şok eden açıklamalar da bulundu, Deniz Seki'ye olan hislerinden bahseden Şenlendirici kararsız olup zamanla görüp anlayacağını söyledi.

12 Eylül 2009 03:00

Ünlü klarnet Hüsnü Şenlendirici, gece vakti Bebek parkında teleskopla gökyüzünü seyrederken Süper Star Life tarafından görüntülendi.

Bebek parkının akşamları güzel olduğunu ve bu nedenle sık sık gece yürüyüşü yaptığını söyleyen Hüsnü Şenlendirici, cezaevinde olan eski sevgilisi Deniz Seki'ye olan hislerini paylaştı. 1 Ekim'de mahkemeye çıkacak olan Deniz Seki'ye hala aşık olup olmadığı sorulduğunda kararsız kalan ünlü klarnetçi, "İnanın bilmiyorum. Her şey kısmet, cezaevinden çıkarsa neler olur, göreceğiz" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24