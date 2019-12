Denize girmeden bir daha düşünün!

Britanya kıyılarından objektife yansıyan bu inanılmaz plankton görüntüleri, Plymouth Üniversitesi'nden fotoğrafçı Dr Richard Kirby'in eseri.



Planktonlar, doğal döngünün sürekliliği için su hayatında çok önemli bir yere sahip canlılar olarak bilinir. Milyonlarca yıldan fazla bir zaman ölü planktonlar, yağ ve petrol rezervlerinin oluşmasında rol oynamıştır.



Deniz altındaki yaşam zincirinin en önemli, en can alıcı halkalarından biri olmasının yanı sıra gözle görülür olmayan canlıların boyutları birkaç mikrometreyi geçmez.



Dünyada bitkilerin her yıl atmosfere salıverdiği 110 milyar tonluk oksijen, ormanlardan değil, planktonlar aracılığıyla sağlanır. (%70)



FİTOPLANKTONLAR VE HAYVANSAL PLANKTONLAR



Fitoplanktonlar bitkisel planktonlardır ve temel olarak deniz akıntılarıyla sürüklenen tek hücreli mikroskobik organizmalardan oluşur. Fitoplanktonlar denizlerdeki beslenme zincirinin ilk halkasını oluştururlar.



Ayrıca kara bitkilerinde olduğu gibi, doğrudan güneş enerjisini kullanarak fotosentez yapar ve kendi besinlerini üretirler. Dolayısıyla okyanusların temel organik madde kaynağı olan bitkisel planktonlar, aynı zamanda oksijen çevriminde de dengeleyici bir rol oynarlar.



Hayvansal planktonlar da genel olarak tek hücreli canlılardan oluşur, ama bu grupta çok hücreli hayvanlar da bulunabilmektedir. Hemen hemen bilinen bütün deniz canlısı gruplarının plankton biçimleri vardır. Örneğin omurgasız hayvanlar larva halindeyken balıklar da gelişmelerinin başlangıç evrelerinde denizlerdeki geçici planktonları oluştururlar.



Doktor Kirby'nin fotoğrafları, Blue Reef, Blue Planet and Deep Sea World Akvaryumları'nda, 2009 yılı boyunca görülebilir.Bunların arasında deniz yıldızı larvalarından örümcek yengece kadar çeşitli hayvanları görmek mümkün.