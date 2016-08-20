Denize giren rahibelerin fotoğrafını paylaşan imamın hesabı donduruldu

Facebook, Fransa’da bazı belediyelerin haşemayı yasaklamasını eleştirmek için denize giren rahibelerin fotoğrafını paylaşan imam İzzeddin Elzir’in hesabını dondurdu. Facebook, hesabın sahte olduğu yönünde bir şikâyet aldıklarını belirtti.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Esma Çakır'ın haberine göre, İtalya İslam Toplulukları Birliği (UCOII) başkanı olan ve Floransa’da görev yapan imam İzzeddin Elzir, altına herhangi bir yorum yazmadan, kapalı kıyafetleri ve başörtüleriyle denize giren yedi rahibenin fotoğrafını önceki gün sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından paylaştı.

Ancak Facebook, kısa sürede 2 binin üzerinde paylaşımı yapılan ve çok sayıda beğeni alan iletinin ardından Elzir’in hesabını dondurdu.

Bunun üzerine açıklama yapan Elzir, “Şaşırdım. Bu anlaşılabilir değil. Facebook, benimle irtibata geçerek, hesabımı doğrulamak için benden bazı belgeler istedi” dedi.

Fotoğraf her şeyi anlatıyordu

İzzeddin Elzir, rahibelerin fotoğrafı yüzünden hesabının kapanmamış olduğunu umduğunu da dile getirirken, paylaşımının amacını şöyle açıkladı:

“Bir hak ve özgürlük toplumunda yaşıyoruz. Fotoğraf kısa zamanda çok paylaşım aldı ve tamamen diyaloğun önemine vurgu yapmak için paylaşıldı. Neden kini besleyen birçok hesap kapatılmıyor? Fotoğrafa yorum dahi yapmadım, zira kendi başına her şeyi anlatıyordu zaten. Avrupa’nın kültürel değerlerinde de böyle bir şey olduğunu ve o kadar da uzak olmadığımızı hatırlatmak istemiştim.”

Hesap tekrar asktif hale getirildi

Bu haber kısa sürede İtalya’nın gündemine otururken, Facebook ise söz konusu hesabın sahte olduğuna dair şikâyet aldıklarını ve bu nedenle dondurdukları açıklaması yaptı. Elzir’in kişisel hesabı, tüm gün kapalı kaldıktan sonra dün akşamsaatlerinde tekrar aktive edildi.

İmam İzzeddin Elzir, durumun açığa kavuşması için avukatı aracılığıyla girişimde bulunduğunu belirterek, “Tarihi ve ağır bir dönemden geçiyoruz. UCOII’nin başkanı bir imamın hesabı 7 saatten fazla karartılıyor ve bunun nedenini bilmiyorum” dedi.

"Destek veren de var, karşı çıkan da"

Birçok İtalyan, bu paylaşımı nedeniyle Elzir’e destek verirken, bazıları ise tepki gösterdi. Elzir’in sosyal medyadaki takipçilerinden bir İtalyan, “Haşema yasağı deli işi. Biz İzzeddin’in yanındayız” iletisini paylaşırken, bunun bir provokasyon ve fırsatçılık olduğunu, haşema yasağının rahibelerle ilişkilendirilemeyeceğini savunanlar da oldu.