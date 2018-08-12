Denize giren iki inşaat işçisi kayıp

Gürkan YILMAZ/ABANA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’nun Abana ilçesinde, girdikleri denizde boğuldukları tahmin edilen inşaat işçileri Suriyeli Abdullah Elsellec ve İbrahim Çakmak\'dan haber alınamıyor.

Akşam saatlerinde Abana ilçesine denize girmek için giden inşaat işçilerinden Suriyeli Abdullah Elsellec ve İbrahim Çakmak, geri dönmedi. Geri dönmeyen arkadaşlarını merak eden diğer işçiler, Sahil Güvenlik ile sağlık ekiplerine haber verdi. İki kişinin son olarak denizde görülmeleri üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Abdullah Elsellec ve İbrahim Çakmak\'ı arama çalışmaları, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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