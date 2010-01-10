Denize düşen otobilden kurtulamadılar

T24- Beykoz’da, park halinde bulunduğu sırada denize düşen otomobildeki 2 kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı yapan Şener Akkaya, Beykoz Sosyal Tesisleri’ne giderek buradaki görevlilere, sahilde bulunan bir otomobilin denize düştüğünü bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bölgede inceleme başlattı.



Akkaya’nın da ifadesine başvuran polis, bu görgü tanığından, "içinde 2 kişi bulunan otomobilin denize düştüğünü ve içindekilerin camlara vurdukları, park halindeki başka bir araçta bulunan kişilerin ise yardım etmeden olay yerinden ayrıldıkları" bilgisini aldı.



Bir süre sonra olay yerine gelen dalgıç polisler, denize gömülen otomobildeki 2 kişinin cesedini çıkardı. Boğularak öldükleri belirlenen kişilerin Tamer Yiğit (25) ve Tolga Çırpan (25) oldukları tespit edildi.



Cesetler, ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



İtfaiyeye ait kurtarıcı araçla denizden çıkarılan 34 DF 2857 plakalı otomobilin bagajında balık oltaları bulunduğu görüldü.