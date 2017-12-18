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Denize düşen köpeği, ardından atlayan köpek kıyıya getirdi

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir köpek denize düşerken arkasından başka bir köpek denize atlayarak, denize düşen köpeğin kıyıya yanaşmasını sağladı

18 Aralık 2017 18:37

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, bir köpek denize düşerken arkasından başka bir köpek denize atlayarak, denize düşen köpeğin kıyıya yanaşmasını sağladı. Sahil bandına yanaşan 2 köpek, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
Gölcük Değirmendere sahilinde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. Sahil bandındaki bir köpek denize düşerken, başka bir köpek de arkasından atladı. Köpek, denize düşen köpeğin kıyıya yanaşmasına yardımcı oldu. Sahil bandına yanaşan 2 köpek, koşup gelen çevredekiler  tarafından sudan çıkarıldı.

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