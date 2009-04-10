Denize düşen kılavuz kaptan öldü





Karadeniz'e çıkardığı gemiden inerken düşen ve bu sırada pervaneye çarpan kılavuz kaptan hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Bahama bandıralı "Sun Genius" adlı gemi, Marmara'dan Karadeniz'e çıkmak üzere Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kılavuzluk Başenspektörlüğü Gemi Adamları Zabitan Kısmı'ndan kılavuzluk hizmeti istedi.



Kurumca görevlendirilen Fahrettin Aksu (54), geminin İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e çıkışının ardından Anadolu Kavağı açıklarında kendisini bekleyen bota binmek istedi. "Çarmıh" olarak adlandırılan ip merdivenden indiği sırada denize düşen ve geminin pervanesine çarpan Aksu olay yerinde öldü. Aksu'nun cesedi denizden çıkarılarak İstinye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



"Sun Genius" adlı gemi ise soruşturma amacıyla Büyükdere açıklarına çekildi.

