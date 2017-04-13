'Denize dökme' polemiğiyle gündeme gelen CHP'li vekilin 88 yaşındaki annesi hastaneden çıkartıldı!

'Denize dökme' polemiğiyle gündeme gelen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un Konya'daki hastanede 2.5 yıldır yatan 88 yaşındaki annesi hastaneden çıkartıldı. Hastaneyi Suriyeli bir iş adamının satın aldığı iddia edildi.

Konuyla ilgili BirGün'den Deniz Çoşan'a konuşan Hüsnü Bozkurt, "Hastane iki buçuk yıl boyunca annemin tedavisini yaptı. Son olaylarla beraber 'Artık taburcu edelim' dediler. Biz de İstanbul'a naklettik" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mitinglerinde Halk TV'de "Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. İzmir'den denize dökeriz" şeklindeki açıklamalar yapan Bozkurt'a tepki göstermişti.

"Sen kiminle aşık atıyorsun"

Erdoğan, şunları söylemişti:

"CHPliler sadece 'hayır' demekle kalmıyor. CHP'ye gönül verenleri kastetmiyorum. Tepesindekileri kast ediyorum. Bunlar sadece yalan söylemekle kalmıyor, işi çok çirkin yerlere götürüyorlar. İşte bir CHP milletvekili çıkmış, mikrofonun başına, ne diyor biliyor musunuz? 'Eğer 16 Nisan'da 'evet' çıkarsa, biz bunları İzmir'e kadar kovalayıp denize dökeceğiz' diyor. Bunu söyleyen de Konya milletvekili. Ya sen geri zekâlı mısın? Sen kiminle aşık atıyorsun ya. Genel Başkanları da aşağı kalır mı, o da çıkmış 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" diyor. Ey Kılıçdaroğlu sende zerre kadar dürüstlük varsa, madem elinde belgeler var. Çık bunları açıkla."