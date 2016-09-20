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Yaşam

Denize çıplak girdi, 92 lira ceza yedi

F.Ö., kamyon şoförü olduğunu ve memleketinde deniz olmadığı için gelmişken denize girmek istediğini söyledi

20 Eylül 2016 15:43

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıplak olarak denize giren 49 yaşındaki F.Ö., çevredekilerin şikayeti üzerine polis ekiplerince emniyete götürüldü. Alkollü olduğu belirlenen F.Ö.’ye Kabahatler Kanunu gereğince 92 lira para cezası kesildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; mavi bayraklı plaja sahip olan Şarköy ilçesinde dün gece denizde çıplak bir erkeğin yüzdüğü ihbar üzerine polis ekipleri sahile gitti. Denize çırılçıplak olan yüzdüğü görülen  F.Ö., polis ekiplerinin uyarısı üzerine sudan çıktı. Elbiseleri giydiren F.Ö. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan  kontrolde 1.99 promil alkollü olduğu belirlenen F.Ö., kamyon şoförü olduğunu ve memleketinde deniz olmadığı için gelmişken denize girmek istediğini söyledi.

"'Karanlıkta kimse görmez' diye"

Karanlıkta kimsenin kendisini fark etmeyeceğini düşünerek denize çıplak girdiğini savunan F.Ö., "Gece karanlıkta beni kimse görmez diye girmiştim, başka amacım yok" dedi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla F.Ö., Kabahatler Kanunu’na muhalefet suçundan 92 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

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