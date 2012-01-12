-Denize atlayan kadını arama çalışmalarına son verildi ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Antalya Konyaaltı'da, denize girerek kaybolan çiftten henüz bulunamayan Deniz Dumlupınar için arama çalışmaları yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çalışmalarına son verdi. Konyaaltı ilçesinde 7 Ocak gecesi denize girdikten sonra kaybolan Sabit (46) ve Deniz Dumlupınar (45) çiftinin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir ekip deniz yüzeyinde; bir ekip de Konyaaltı sahilini karadan taradı. İki sahil güvenlik dalgıcı da su altında arama çalışması yaptı. Çalışmalarda Sabit Dumlupınar'ın cesedi 2 gün önce Kemer açıklarında bulunurken eşi Deniz Dumlupınar bulunamadı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Deniz Dumlupınar'ı arama çalışmalarına son verildiği bildirildi. Açıklamada, ''Antalya Konyaaltı Plajı'ndan denize atlayarak kaybolduğu bildirilen çiftten, kaybolan kadını arama kurtarma faaliyetlerine 7-10 Ocak 2012 tarihleri arasında devam edilmiş, ancak herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır'' ifadelerine yer verildi. Dumlupınar çiftinin, 7 Ocak gecesi sahildeki bir kafeteryada eğlendikten sonra denize girdikleri, ancak hızı saatte 50 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle yüksekliği 5 metreyi bulan dalgaların arasında kaybolduğu belirtilmişti. Sabit Dumlupınar'ın cesedi 2 gün önce Kemer açıklarında bulunarak İstanbul'da toprağa verilmişti.