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Denize atlayan genci polis kurtardı

Ertan KILIÇ - Ozan URAL İSTANBUL DHA - KADIKÖY'de sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen genç denize atladı

04 Haziran 2018 06:47

Ertan KILIÇ - Ozan URAL İSTANBUL DHA - KADIKÖY\'de sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen genç denize atladı. Genci deniz polisi kurtardı.
İddiaya göre, Kadıköy\'de sevgilisiyle bir süre tartışan Aykut Y. Karaköy Motor İskelesi\'nin yanından denize atladı. Saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, gencin denize atladığını gören vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ise durumu deniz polisine bildirdi. Bölgeye gelen deniz polisi Aykut Y.\'yi motora aldı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Haydarpaşa Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Aykut Y.\'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI
Aykut Y.\'nin denize atladığını görenlerden Arif Kırcıoğlu yaşananları anlattı. Gencin sevgilisiyle konuştuğunu söyleyen Kırcıoğlu, \"Arkadaşımla birlikte buraya doğru yürüyorduk. Bir kişinin denize atladığını gördük. Burada oturan başka bir çift daha vardı. Polise haber verdik. Denizden çıkarıldığında donmuş gibiydi. Ölmediğini öğrendik\" dedi.
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