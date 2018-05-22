Denizden topladığı taşlarla harikalar yaratıyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de yaşayan Özden Duruhan (36), deniz kıyılarından topladığı taşları boyayıp başta tablo olmak üzere çeşitli hediyelik eşyaya çeviriyor. Ortaya çıkan ürünler, beğeni topluyor.

Sağlık Müdürlüğü\'nde uzman olarak çalışan Özden Duruhan\'ın deniz kıyılarındaki taşları toplama merakı 8 yıl önce ortaya çıktı. Tatil için özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarını tercih eden Duruhan, deniz ve sahillerdeki ilginç taşları görünce toplamaya başladı. Lise dışında resim eğitimi almamasına rağmen el becerisinin yüksek olduğunu fark eden Duruhan, taşları çeşitli renklerde boyadı. Ayrıca boya kullanmadan taşın özelliği ve rengine göre tasarımlar da yapan Duruhan\'ın ortaya koyduğu ürünler, beğeni topladı.

AMACI SERGİ AÇMAK

Kendisini yansıttığını belirttiği eserleri arkadaşlarına hediye ettiğini ifade eden Özden Duruhan, \"Taş boyama sanatı, benim için çok güzel bir hobi oldu. Bir hobiye emek verdiğinizde, bazen hiç farkında olmadan size yeni yollar açılıyor, yeni yetenekleriniz ortaya çıkıyor. Taşlarla şimdilik çok keyifli magnetler, dekoratif taşlar, tablolar yapıyorum. Hep arkadaşlarıma, yakın çevremdekilere özel hediyeler yapmayı sevmiş ve tercih etmişimdir. El becerilerimi sergilemeyi, o objeye bakıldığında benden bir şeyler yansıtmasını seviyorum. Taşlarla henüz yolun başındayım, ama her şey hayal etmekle başlarmış. Ben de ileride önce bir sergi açmayı planlıyorum. Enerjimi öyle bir yansıtmışım ki; arkadaşlarımdan yakın çevremden artık kim taş görürse, hemen beni hatırlıyor, bana taş topluyor. Özellikle deniz kıyısından dönenler taş varsa elleri boş gelmiyor\" diye konuştu.



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