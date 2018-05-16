Denizden televizyon çıktı

Nilüfer DEMİR/BODRUM, (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, belediyenin \'Denize en çok mavi yakışır\' sloganıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği deniz dibi temizliği kampanyası, Kumbahçe Mahallesi\'nde yapılan temizlikle sona erdi. Dalgıçlar 2 saatte, çoğunluğu teneke ve cam olan içecek kutuları ile küçük bir televizyonu denizden çıkardı.

Bodrum\'da toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre bırakmak misyonuyla başlatılan deniz dibi temizliği kampanyasının dördüncüsü, Kumbahçe Mahallesi\'ndeki deniz dibi temizliği ile sona erdi. Ocak ayından bu yana belediye gönüllü dalış ekipleri tarafından 19 koy ve plajda yapılan temizlik çalışmaları tamamlandı. Kumbahçe sahilinde yapılan temizlik çalışmasında 500 tona yakın çöp toplandı. Atıkların büyük çoğunluğunu cam ve tenekeden oluşan içecek kutuları oluştururken, teknelerde kullanılan küçük televizyon, çöp kovaları, plastik malzemeler gibi çeşitli atıklar da toplandı. Bugün yapılan 2 saatlik son dalışla çalışmalar sona erdi.

Bodrum Belediyesi\'nin gönüllü dalgıçlarından ve Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi çalışanı Öner Karaçiçek, \"Belediyemiz tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinin sonuna geldik. Ocak ayından itibaren 19 koyda temizlik, belediyede çalışan dalış sertifikaları personel ve dalış ekibi tarafından gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda her yıl daha az çöp çıkması bizleri mutlu ediyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI