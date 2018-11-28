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Denizden kadın cesedi çıktı (1)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU  Halıcıoğlu'nda denizde kadın cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi

28 Kasım 2018 16:22

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU  Halıcıoğlu\'nda denizde kadın cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi. Deniz polisi tarafından çıkarılan kadın cesedi Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Halıcıoğlu parkı yürüyüş yoluna yakın denizde kadın cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Üzerinde spor kıyafetleri bulunan genç kadının, düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

(FOTOĞRAF)

 

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