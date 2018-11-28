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DENİZDEN KADIN CESEDİ ÇIKTI (1) 

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu Halıcıoğlu'nda denizde kadın cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi

28 Kasım 2018 16:04

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu Halıcıoğlu\'nda denizde kadın cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi. Deniz polisi tarafından çıkarılan kadın cesedi Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Halıcıoğlu parkı yürüyüş yoluna yakın denizde kadın cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Üzerinde spor kıyafetleri bulunan genç kadının, düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü:
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-Cesedin polis teknesindeki görüntüsü
-Kıyıya çıkarılması
-Polis ve sağlık ekipleri
-Cesedin cenaze aracına konması
-genel ve detaylar
 

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