Denizden gelip yalıyı soydular

Birnur Gazioğlu, salonda dev plazmanın yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Beş kişinin duvara monte edebildiği plazmanın çalınabilmesi için en az üç veya dört hırsızın yalıya girdiğini tahmin eden işadamı Gazioğlu ve eşi, ikinci şoku da garajda bulunan özel yapım 8.50 BMW ve Cherokee ciplerinin de çalındığı görünce yaşadılar. Hırsızların deniz tarafındaki pencereden 04.00 sıralarında girdiği belirlendi.Hırsızların yalıya girip soygunu yaptıkları sırada hiçbir şeyden habersiz bir şekilde yatak odalarında uyuduklarını belirten Birnur Gazioğlu, olay sonrası şunları söyledi: “Verilmiş sadakamız varmış ki hırsızlar evdeyken uyanmamışız. Uyansak ve onlarla burun buruna gelsek mutlaka bize zarar verirlerdi. Allah’tan kızım Begüm ve oğlum Kerim, yurt dışında eğitim gördüklerinden evde yoktular. Anladığım kadarıyla soyguncular büyük parçaların peşindeymiş. Yoksa arka salonda bulunan gümüşleri ve değerli eşyaları da alırlardı. Onlara hiç dokunulmamış.”Evlerinde alarm sisteminin bulunduğunu belirten Birnur Gazioğlu, “Nasıl olsa evdeyiz diye düşünerek, büyük bir ihmalde bulunduk ve alarmı kurmadan yattık” diye konuştu. Hırsızların yalıya deniz tarafından girmiş olduklarının şüphesini taşıyan Gazioğlu çifti, polisin de bu yönde şüphesinin güçlü olduğunu belirtti.