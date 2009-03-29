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Çevre

Denizden çöp iadesi!

Milyonlarca dolar harcanarak temizlenen İzmir Körfezi, yetkililerin tüm titiz çalışmalarına rağmen kirli görüntüden kurtulamıyor.

29 Mart 2009 02:00

Milyonlarca dolar harcanarak temizlenen İzmir Körfezi, yetkililerin tüm titiz çalışmalarına rağmen kirli görüntüden kurtulamıyor. Özellikle yağmur ve lodosun olduğu günlerde, Körfez içindeki çöpleri dışarı atarak gerçek yüzünü bizlere gösteriyor.

İzmir'de denizden hemen her gün kamyon dolusu çöp çıkartılıyor. Karataş sahilinde kepçeyle deniz temizliği yapan belediye çalışanlarının çıkardığı pislikleri görenler gözlerine inanamıyor. Çünkü denizden çıkarılan kamyon dolusu çöp içinde koltuk takımı, prezervatif, içki şişeleri, naylon poşet ve torbalar, araba lastiğine kadar birçok atık madde dikkat çekiyor.

Yetkililer son bir aydır İzmir'i etkisi altına alan şiddetli lodos ve yağmur sonrasında dere yataklarında biriken ve yağmur sularıyla Körfez'e dökülen çöplerin de kötü görüntüye neden olduğunu belirterek, “Ağ yardımıyla deniz yüzeyindeki çöpleri karaya çıkartarak denizi temizliyoruz. Körfez'in temizliği için büyük emekler harcıyoruz. Dere yatakları çöplük gibi kullanılıyor. Evinde eskiyen buzdolabını, koltuk takımını bile derelere atıyorlar. Yağmurun da etkisiyle bu maddeler denize ulaşıp kirliği neden oluyor'' diye yakınıyor.

(DHA)

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