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Yaşam

Denizden ceset çıktı, balık tutmaya devam ettiler!

Sahildeki bir vatandaş, cesedin sabah saatlerinde bulunduğunu belirterek, şahsın köprüden atlamış olabileceğini söyledi

08 Aralık 2014 14:47

Üsküdar'daki Kuleli Askeri Lisesi önünde denizden 60 yaşındaki bir erkeğe ait ceset çıktı. Kıyıda bulunan çok sayıdaki oltacı ise, cesede rağmen balık tutmaya devam etti. Bir şahıs, elindeki oltasıyla cesedin üzerinden de atladı!

Kuleli sahilinde balık tutan vatandaşlar, denizdeki cesedi görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi kıyıya çıkardı. Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, incelemede cesedin üzerinden 60 yaşındaki Nihat Üdenir’e ait kimlik çıktı. Savcı ve polislerin incelemesinin ardından ceset morga kaldırıldı. Sahildeki bir vatandaş, cesedin sabah saatlerinde bulunduğunu belirterek, şahsın köprüden atlamış olabileceğini söyledi.

Bu arada, cesedin yakınında bulunan oltacılar ise, cesede aldırmadan balık tutmaya devam etti. Bir şahsın elindeki olta ile cesedin üzerinden atlaması dikkatlerden kaçmadı.

 

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