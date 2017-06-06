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Yaşam

Denizden 3 saat çıkmayan Rus turist polisi alarma geçirdi

Sahile gelen polisler araştırma yapmaya başladı ve deniz polisinden yardım istedi

06 Haziran 2017 17:51

Antalya'nın Konyaaltı Plajı'nda denizde 3 saat yüzen Rus turist, yakınları ve sahildeki turistleri telaşlandırırken, polisi de alarma geçirdi. 

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde tatil yapan Rus turist Tatyana O. sabah saatlerinden yakınlarıyla birlikte Konyaltı Plajı'na geldi. 

Saat 08.00 sıralarında denize giren Rus turist uzun süre yüzdü. 

Tatyana O'nun aradan 3 saat geçmesine rağmen sudan çıkmadığını fark eden yakınları yardım istedi.

Sahile gelen polisler araştırma yapmaya başladı ve deniz polisinden yardım istedi.

Bu sırada denizde kaybolduğu sanılan Tatyana O. yüzerek kıyıya geldi. Gazetecileri gören Rus turist sudan çıkmayarak yeniden açıldı. 

Tatyana O. ifadesini almak isteyen polis ekibinin çağrılarına olumlu yanıt vermeyerek yüzmeye devam etti.

 

Sahilde güneşlenen vatandaşlardan Oya Kurnaz, turistin 3 saat geçmesine rağmen geri gelmemesi üzerine korktuklarını söyledi. 

Kurnaz, Rus turistin yakınlarının koşarak gidip polise haber verdiğini anlattı.

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