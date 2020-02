Denizdeki tutsak canlıları özgürlüklerine kavuşturuyorlar

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri, her dalış eğitiminin ardından mavi suları çöplerden arındırıyor. Ekip, çöplerin yanı sıra insanların suyun altında özgürlüklerini kısıtladığı deniz canlılarını tutsaklıktan da kurtarıyor.

Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencilerine ve Sualtı Topluluğu üyelerine Konyaaltı sahilinde dalış eğitimi veriyor. Eğitimin ardından Prof. Dr. Gökoğlu liderliğindeki ekip, derin sularda temizlik yapıyor. 5 kişilik ekip, son dalıştan da eli boş dönmedi. Ekip, çok sayıda cam ve plastik şişenin yanı sıra boş bir valizi denizin dibinden çıkardı. Ekibin sualtı kamerasına üzücü görüntüler de yansıdı. İki balığın plastik şişe içinde sıkıştığını fark eden ekip, balıkları tekrar özgürlüğüne kavuşturdu. Başka bir görüntüde ise denizanasının atılmış bir misina ipine dolandığı görülüyor. Denizanasının misina ipinden kurtulma çabası izleyenleri duygulandırdı. Ekip, uzun süren çabanın ardından denizanasının yeniden özgürce dolaşmasını sağladı.

GELECEK NESİLLER İÇİN

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle dalış eğitimini tamamladıktan sonra her defasında denizden eli dolu döndüklerini söyledi. Yanında taşıdıkları büyük torbalarla denizin derinliklerini temizlediklerini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, \"En önemli zenginliklerimizden denizlerimiz, maalesef insan eliyle kirletilmeye devam ediyor. Her dalışımızda onlarca atık topluyoruz. Daha da kötüsü deniz canlılarının insan eliyle denizin altında tutsak kalmasını görmemiz oldu. Gelecek nesiller adına herkesi daha duyarlı olmaya çağırıyorum\" dedi.

VALİZ BİLE ÇIKTI

Prof. Dr. Gökoğlu\'yla dalan ekipten Tunahan Demir ise, \"Dalış sonrası deniz altındaki çöpleri toplayıp kıyıya taşıyoruz. Bugün bir de valiz bulduk. İnsan valizini neden denize atar, anlamadık. Bu görüntüler Antalya\'ya yakışmıyor. Her dalışımızda şişe, terlik, maske, balık tuzaklarını toplayıp çöpe atıyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI