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Denizdeki köpeği kurtarıp veterinere götürdüler

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da botla balık tutmaktan dönen Sedat Sözen ve arkadaşı Semihcan Kılıçarslan, sahilden yaklaşık 2 kilometre açıkta denizde yüzmeye çalışırken gördükleri köpeği kurtardı

23 Ekim 2017 14:05

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da botla balık tutmaktan dönen Sedat Sözen ve arkadaşı Semihcan Kılıçarslan, sahilden yaklaşık 2 kilometre açıkta denizde yüzmeye çalışırken gördükleri köpeği kurtardı. İki arkadaş, kıyıya çıkardıkları köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi.
Samsun\'un Atakum İlçesi\'nde Sedat Sözen ve arkadaşı Semihcan Kılıçarslan sabah erken saatlerinde botla denize açılarak balık tutmaya  başladı. Bir süre balık tutan iki arkadaş kıyıya dönerken, açıkta denizde yüzmeye çalışan ve batıp çıkan bir köpek gördü. İki arkadaş ilgili kurumlara haber vererek köpeğin kurtarılmasını istedi. Ancak olumlu yanıt alamayınca boğulmak üzere olan köpeği kendi çabaları ile sudan çıkarıp bota aldılar. Karaya çıkan iki arkadaş, titreyen köpeği veteriner hekime götürdü. Veteriner hekim, vücut ısısı düşen köpeğe müdahale etti.

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