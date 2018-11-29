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Denizdeki hortumun ardından Bodrum'u yağmur ve dolu vurdu (3)

DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ Selin vurduğu Bodrum'da kriz masası oluşturulurken, çalışmalara UMKE ve AFAD ekipleri de katıldı

29 Kasım 2018 22:27

DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ
Selin vurduğu Bodrum\'da kriz masası oluşturulurken, çalışmalara UMKE ve AFAD ekipleri de katıldı. Bodrum Belediyesi hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, araçlarıyla dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.
Sel sularının taşıdığı çamurlu sular nedeniyle Bodrum\'un başta İçmeler mevkii, Gümbet ve Bitez Koyları\'nda deniz kahverengiye dönüştü. Yaklaşık 2 saat sağanak şeklinde yağan daha sonra ise etkisini kaybeden yağmur saat 17.30 itibariyle etkisini kaybetti. Yağışın durması ve Bodrum Belediye ekiplerinin çalışmasıyla belli kesimlerde sular çekildi.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)

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