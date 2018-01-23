Denizdeki atıklar dalgalarla sahile taşındı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarla meydana gelen dalgalar nedeniyle denizdeki atıklar, sahile taşındı. Kent merkezindeki Galip Dere Halk Plajı\'nın sahili, atık yığınlarıyla doldu.

Sağanak ile şiddetli rüzgarın dün etkili olduğu Alanya\'da, bugünkü güneşli havayı görenler, yürüyüş yapmak ve balık tutmak için Galip Dere Halk Plajı\'na geldi. Alanyalılar, sahilde gördükleri manzara nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Yağış ve rüzgarın etkisiyle dalgalar tarafından sahile taşınan atıkları görenler, bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Alanyalılar, plastik şişe, naylon torba ve metal içecek kutularının sahilden bir an önce temizlenmesi için çalışma yapılmasını istedi.



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