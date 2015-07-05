Denizde sürüklenen Melda bebeğin annesi 'sorumsuzluk' eleştirilerine yanıt verdi

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükkuyu Beldesi halk plajında bindirildiği can simidiyle birlikte rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenen 10 aylık Melda bebeğin annesi Damla Gergin, o an astım krizi geçirip nefessiz kalınca kızının ellerinin arasından kayıp gittiğini ve çok korktuğunu söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, basında yer alan haberler sonrası 'sorumsuzluk'la eleştirilen Gergin, "Astım hastasıyım. Hatta Melda'yı dünyaya getireceğim zaman, astım hastası olduğum için körfezde hiçbir hastane doğumumu yaptırmadı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bebeğimi dünyaya getirdim" dedi.

Olayın yaşandığı gün Küçükkuyu Halk Plajı'na komşularıyla birlikte gittiklerini söyleyen anne Damla Gergin, o anları şöyle anlattı:

"O gün denize girdiğimizde su göğüs seviyemdeydi. Astım krizim tuttu. Nefesim daraldı. Bir an nefes alamadım. Elime su alıp yüzümü silerken, baktım kızım gidiyor. Yetişmek için arkasından yürüdüm. Ama o anda nefesim daralmıştı. Baktım, yetişemiyorum. Yüzmeye başladım. Can simidini tuttum. Ancak geri çekmek için destek almam gerekiyordu. O sırada çok derine gitmişim. Ayağımı dibe basmak için hamle yaptığımda dibe battım, su yuttum. Yukarıya çıkamadığım için oracıkta kaldım. Ne ileri gidebildim. Ne de geri gelebildim. Bu sırada kızım açığa doğru sürükleniyordu. Yanımdaki komşularım bana makarna denilen deniz simidini uzattı. Bende ona tutunarak kıyıya döndüm.

"Hemen 'kızım gidiyor' diye bağırdım"

Ayağım yere basar basmaz da hemen 'kızım gidiyor' diye bağırmaya başladım. Arkasından gençler yüzmeye başladı. Ama kızıma yetişemediler. Ben kıyıya çıktım. Çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Çok kalabalıktı, herkesin dua et dediğini ve uzakta kızının bir su bardağı büyüklüğünde kaldığını hatırlıyorum. Daha sonra Sahil Güvenliğe haber vermişler. Bot kızımı getirdiğinde kucağıma aldım. Ama donmuştum. Hiç ağlayamadım bile. O an aklımdan birçok şey geçti. Kızımı kucağıma alıncaya kadar bana boş simidi getirecekler diye düşündüm. Gözümü kapattığımda sanki onun o bottan düşmüşte suyun içinde çırpınıyormuş hali gözümün önüne geliyor. Bu yüzden hiç uyuyamıyorum."

'Ön yargısı fazla bir toplumda yaşıyoruz'

Kendisi hakkında haksız eleştiriler yapıldığını gördüğünü ve çok üzüldüğünü söyleyen Gergin, "Çocuğum sağsalim kucağıma geldikten sonra öncelikle o oluşan önyargıların hiçbirini düşünmedim. Zaten ön yargısı çok fazla olan bir toplumda yaşadığımız için hiçbirini silemeyeceğimi biliyorum. Keşke bu olay benim hiç başıma gelmesiydi de benim çocuğuma olan anneliğim, anne sevgim gündeme gelseydi. Çocuğuna bu kadar düşkün bir anne yaşıyormuş burada diye haberler çıksaydı" diye konuştu.