Denizde ölüm kalım savaşı

Nerede kaldılar, ölüyorum!

Alkış aldılar

İki arkadaşıyla birlikte kayalıkların üzerinden denizi seyreden Burak Işık, çarpan dalganın etkisiyle 10 metreden suya düştü. Arkasından düşünmeden atlayan Işık'ın arkadaşları kurtarmak istedi, ancak başarılı olamayınca denizden çıktı. 40 dakika boyunca denizde kulaç atarak yaşama tutunan gencin imdadına botla gelen deniz polisi yetişti.Olay, dün saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Antalya Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nda iki arkadaşıyla birlikte dolaşmaya çıkan Burak Işık, seyir terasının merdivenlerinde denizi izlemeye başladı.Bu sırada çarpan dalga, yaklaşık 10 metre yükseklikten genci denize düşürdü. Işık'ın denize düştüğünü gören iki arkadaşı, düşünmeden suya atlayarak kurtarmaya çalıştı, ancak dev dalgalar buna izin vermedi.Yüzlerce insanın gözü önünde denizde can pazarı yaşanmaya başladı. Dalgalarla boğuşan Burak Işık kıyıdakilere bağırarak yardım istedi. Herkes dehşet içinde olup biteni izlerken, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Yüksekliği açıkta 4- 5 metreyi bulan ve falezlere çarpığında 20 metreye kadar yükselen dalgalar nedeniyle Burak Işık'ı kurtarmaya kimse cesaret edemedi. Bu arada deniz polisine bilgi verildi.Burak Işık, dalgalar arasında kulaç atıp kayalara çarpmamak için direndi. Bir polis memuru parkta bulunan kafeteryalardan şemsiye altlığı istedi. Polis memuru şemsiye altlığını Burak'a fırlattı. Bir kafeterya çalışanı da Burak tutunsun diye denize su damacanası attı. Hem damacanayı hem de şemsiye altlığına tutunmayı başaran Burak Işık, sürekli kıyıdakilere seslenerek, “Ağabey nerede kaldı deniz polisi. Ne olur beni kurtarın. Ölmek üzereyim. Gücüm tükendi. Artık dayanamıyorum” diye yalvardı.Haber verildikten 27 dakika sonra botla olay yerine gelen deniz polisi, şiddetli dalgalar yüzünden Burak Işık'a yaklaşmakta güçlük çekti. Kıyıdaki herkesin nefesini tutarak izlediği kurtarma operasyonunda Deniz Şubesi'nde görevli bir balıkadam suya atlayarak Işık'ın yanına geldi. Botta bulunan diğer polis memurları ise Burak'ın tutunduğu arkadaşlarını belinden bağlanan halatla bota çekti.40 dakika boyunca dev dalgalar arasında hayatta kalmaya çalışan genç Burak, sonunda polis botuna alındı. Bu sahnenin ardından kıyıdakiler, polisi ve hayata tutunmayı başaran genci dakikalarca alkışladı.Burak Işık botla Yat Limanı'na çıkarıldı. Burada hazır bekleyen ambulansa konulan Işık, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan gencin bacaklarında sıyrıklar olduğu belirtildi