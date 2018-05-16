Denizde mezuniyet

MERSİN, (DHA)- MERSİN Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nda uluslararası kara sularda görev yapmak üzere eğitim alan genç denizciler, diplomalarını alarak mezun oldu. Mezunlar, denizci şapkalarını havaya fırlatıp, kıyafetleri ile denize girdi.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun mezuniyet töreni, merkez Mezitli ilçesinde bulunan Tece kampüsünde yapıldı. Törene, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Saruhan Özerk İlbeyi, öğretim elemanları, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Törende konuşan Okul Müdürü İlbeyi, \"Artık kıymetli mezunlarımızsınız. Bugün sizler için yepyeni bir gün, diplomaları hak ettiniz. Bu size çok büyük sorumluluğu da beraberinde getirecek. Dünya ve Türkiye gelişiyor, bu gelişmeleri çok yakından takip edip, hep yeni kalmanız lazım. Mesleğiniz dinamik bir meslek, hep araştırın ve öğrenin. Mesleğinizde ahlaklı, dürüst olun\" dedi. İlbeyi, mezunları ve ailelerini ayrı ayrı tebrik etti ve öğretim elemanlarını da mezunların eğitimine yaptıkları katkılardan dolayı kutladı.

Konuşmaların ardından temsili diplomalarını alan öğrenciler, denizci şapkalarını havaya fırlatıp, üniforma ile denize girme geleneğini sürdürerek, kıyafetleri ile soluğu Akdeniz’in mavi sularında aldı.



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