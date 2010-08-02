Denizde mangal yaktı, yasağı deldi

T24- Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde teknesinde tatil yapan işadamı Levent Çalışkan, ormanda ve sahilde mangal yakılması yasağını ilginç bir yöntemle deldi.







Erdek’te tatilciler Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanlık alanda ve sahilde konulan mangal yakma yasağını, Temel fıkralarını aratmayacak yöntemlerle deliyor.

‘Gizem 2’ adlı teknesinde eşi ve çocuklarıyla tatil yapan işadamı Levent Çalışkan gün batımında teknesiyle sahile yanaştı. Daha sonra teknede bulunan can simidinin üzerine tahta koyan Çalışkan, tekneden aldığı mangala kömür koyup yaktı.

Denizin içersinde mangalda köfte ve tavuk yapıp yiyen Levent Çalışkan, “Orman Müdürlüğü karada, eşim ise kirlenecek diye teknede mangal yakmama yasak getirdi. Bana da denizde mangal yakmak kaldı. Bu yöntemle kimse mağdur olmuyor. Tabi ben de denizin içersinde hem yiyorum, hem de yüzüyorum” dedi.



