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Denizde mahsur kalan 'Poyraz bebek' ve ailesi kurtarıldı (2)

MAHSUR KALMADAN ÖNCE CANLI YAYIN YAPMIŞ Antalya'da, 'mavi ışık' hastası bebeği Poyraz, eşi Zeliha ve akrabalarıyla kahvaltı için fiber botla açıldığı teknede hava bozunca mahsur kalan Servet Ergün'ün olaydan 1 saat önce sosyal medyadan canlı yayın yaptığ

16 Haziran 2018 19:25

MAHSUR KALMADAN ÖNCE CANLI YAYIN YAPMIŞ

Antalya\'da, \'mavi ışık\' hastası bebeği Poyraz, eşi Zeliha ve akrabalarıyla kahvaltı için fiber botla açıldığı teknede hava bozunca mahsur kalan Servet Ergün\'ün olaydan 1 saat önce sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Ergün, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı canlı yayında, \"Deniz sefası yapalım dedik. Manzaraya bakın. Kaptanın ustalığı dalgalı denizde belli olur. Tekneyle bugün açıldık. Bugün de böyle olsun\" diyor. 
Öte yandan Poyraz bebek, Ergün ailesi fertleri ve yakınları hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Olaydan yara almadan kurtulan Servet Ergün ve yanındakiler ifade işlemlerinin ardından evlerine gönderildi.

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