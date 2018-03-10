DENİZDE KURTARMA OPERASYONU SANİYE SANİYE KAMERADA 

Haber: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Heybeliada açıklarında içinde 6 kişinin bulunduğu yelkenli tekne arıza yaptı. Siste mahsur kalan 6 kişi DAK-SAR ekipleri tarafından kurtarıldı.Kurtarma operasyonu ise saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul\'da etkili olan yoğun sis deniz trafiğini olumsuz yönde etkilerken, Heybeliada açıklarında pervanesine halat dolanan bir yelkenli tekne siste içindeki 6 kişi ile mahsur kaldı. Teknedekilerin telsizle acil durum çağrısı yapması üzerine Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri olay yerine hareket etti. Verilen koordinatlardaki tekneye ulaşan DAK-SAR Ekipleri mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. Tekne ise halatla bağlanarak karaya çekilirken kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma operasyonu ise saniye saniye kameralara yansıdı.



Görüntü dökümü:

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-Kurtarma ekibinin gidişi

-Teknedekilerin kurtarılması

-Teknenin çekilmesi

-Genel ve detaylar