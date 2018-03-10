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Denizde kurtarma operasyonu

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL,(DHA) HEYBELİADA açıklarında içinde 6 kişinin bulunduğu yelkenli tekne arıza yaptı

10 Mart 2018 23:51

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL,(DHA) HEYBELİADA açıklarında içinde 6 kişinin bulunduğu yelkenli tekne arıza yaptı. Siste mahsur kalan 6 kişi DAK-SAR ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma operasyonu ise saniye saniye kameralara yansıdı. 

İstanbul\'da etkili olan yoğun sis deniz trafiğini olumsuz yönde etkilerken, Heybeliada açıklarında pervanesine halat dolanan bir yelkenli tekne siste içindeki 6 kişi ile mahsur kaldı. Teknedekilerin telsizle acil durum çağrısı yapması üzerine Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri olay yerine hareket etti. Verilen koordinatlardaki tekneye ulaşan DAK-SAR Ekipleri mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. Tekne ise halatla bağlanarak karaya çekilirken kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma operasyonu ise saniye saniye kameralara yansıdı. 

(FOTOĞRAFLI)

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