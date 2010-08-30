Denizde korkulu anlar

T24

Yüzme bilen 1 kişi yüzüp kıyıya ulaşırken, yüzme bilmeyen ve suyun içinde çırpınan 6 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan 2 kadın, kıyıya ulaştıklarında gözyaşlarına boğuldu. İstanbul’dan Tekirdağ’a yakınlarını ziyarete gelen 2’si çocuk, 2’si kadın 7 kişi, dün öğle saatlerinde, Alkaya mevkiinde kiraladıkları bir kayıkla denize açıldı. Kayık yarısına kadar suya gömüldü. Kayıktakilerden iyi yüzme bilen bir kişi, yardım için kıyıya kadar yüzdü. Diğer 6 kişi ise kayığın su üstünde kalan kısmına tutunup yardım istedi. Kayığın battığını gören bir kişi 5 kişiyi sürat motoruyla kurtardı.