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Yaşam

Denizde korkulu anlar

Fiberglastan yapılan kayık, denizin ortasında su aldı ve 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi...

30 Ağustos 2010 03:00

T24 - Tekirdağ’da içinde 7 kişinin bulunduğu, fiberglastan yapılan kayık, denizin ortasında su alınca yarısına kadar battı. 


DENİZDE DEHŞET

Yüzme bilen 1 kişi yüzüp kıyıya ulaşırken, yüzme bilmeyen ve suyun içinde çırpınan 6 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan 2 kadın, kıyıya ulaştıklarında gözyaşlarına boğuldu. İstanbul’dan Tekirdağ’a yakınlarını ziyarete gelen 2’si çocuk, 2’si kadın 7 kişi, dün öğle saatlerinde, Alkaya mevkiinde kiraladıkları bir kayıkla denize açıldı. Kayık yarısına kadar suya gömüldü. Kayıktakilerden iyi yüzme bilen bir kişi, yardım için kıyıya kadar yüzdü. Diğer 6 kişi ise kayığın su üstünde kalan kısmına tutunup yardım istedi. Kayığın battığını gören bir kişi 5 kişiyi sürat motoruyla kurtardı.

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