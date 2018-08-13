Denizde kaybolan Hayrettin, 4 gündür aranıyor

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, 10 Ağustos\'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan Hayrettin Taşdemir’i (19) arama çalışmaları, 4\'üncü günde havadan ve denizden sürdürüldü. Çalışmaları deniz kenarında takip eden Hayrettin\'in dayısı Bahattin Arin (55), \"Bu çocuğu Zonguldak denizinde bırakıp, Ağrı’ya gidemem. Tek parmağı da çıksa razıyım. Ailesine götürüp, \'Bir tek parmağı kaldı, gerisini balıklar yedi\' derim\" dedi.

Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahilde, 10 Ağustos Cuma günü, serinlemek için denize giren Hayrettin Taşdemir, dalgalara kapılarak, kayboldu. İnşaatlarda çalışmak için Ağrı\'dan Zonguldak\'a gelen Taşdemir\'in bulunması için aynı gün başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait helikopterin de kullanıldığı çalışmalarda, dalgıçlar ile AFAD ekipleri, Zonguldak açıklarında ve kıyıda Taşdemir’i aradı. Gencin Ağrı\'dan gelen ailesi, arama çalışmalarını deniz kenarından izledi.

\'ÇOCUĞU ZONGULDAK DENİZİNDE BIRAKIP AĞRI’YA GİDEMEM\'

Hayrettin Taşdemir’in dayısı Bahattin Arin, yeğeninin suda kaybolduğu haberini alınca Zonguldak\'a geldiklerini söyledi. Hayrettin\'in bir an önce bulunmasını istediklerini kaydeden Bahattin Arin, \"İnsanın denizin altında kalacak hali yok; ama biz de burada bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Zonguldak Valisi’nden yardım istiyoruz. Gelsinler, arasınla. Çıkmazsa başım gözüm üstüne, ben bırakıp gideceğim. Ben bu çocuğu Zonguldak denizinde bırakıp, Ağrı’ya gidemem. Yaz mevsimidir. O çocuğun tek parmağı da çıksa razıyım. Onu ailesine götürüp, derim ki \'Bir tek parmağı kaldı, gerisini balıklar yedi\'. Götürüp, veririm ama diyemiyorum\" dedi.



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