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Denizde kalp krizinden ölen gemicinin ailesi cenazeyi bekliyor

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- MALTA bayraklı 'Beşiktaş Orient' adlı kuru yük gemisinde bir hafta önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 42 yaşındaki Serdar Demirtaş'ın cenazesinin halen Türkiye'ye getirilmemesine ailesi tepki gösterdi

09 Ekim 2017 19:57

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- MALTA bayraklı \'Beşiktaş Orient\' adlı kuru yük gemisinde bir hafta önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 42 yaşındaki Serdar Demirtaş\'ın cenazesinin halen Türkiye\'ye getirilmemesine ailesi tepki gösterdi.
\'Beşiktaş Orient\' adlı kuru yük gemisi, 2 Ekim\'de Akdeniz\'de uluslararası karasularda seyir halindeyken gemi mürettebatından evli ve 2 çocuk babası Serdar Demirtaş geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Demirtaş\'ın ağabeyi 61 yaşındaki Erol Demirtaş, kardeşi 2 Ekim\'de vefat etmesine rağmen, geminin rotasından çıkmayarak yoluna devam ettiğini söyledi. Geminin 5 Ekim\'de saat 22.00\'de İtalya\'nın Ravenna Limanı\'na ulaştığını anlatan Demirtaş, \"Akşam orada İtalyan savcı ve polisi olaya müdahil olmuş. Gerekli soruşturmalar yapılmış\" dedi.
Kardeşinin cenazesinin 6 Ekim sabahı Ravenna kentindeki bir hastanenin morguna konulduğunu aktaran Erol Demirtaş, \"6 Ekim\'den bu yana gerek İtalya\'nın Türk Büyükelçiliği, gerekse Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile sürekli irtibat halinde olduk. Bugün ayın 9\'u ve hala cenazemizin yurda ne zaman getirileceği konusunda net bilgi verilmiyor. Bize söylenen ise İtalya hükümetinin prosedürlerinin yerine getirmesini beklendiği şeklinde oldu\" diye konuştu.

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