Denizde gizem: Dünyanın en uzun hayvanı keşfedilmiş olabilir

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Bilim insanları Avustralya kıtısında 30 yeni türü deniz canlısı buldu Keşfedilen türler arasında dünyanın en uzun hayvanı da olduğu düşünülüyor.

Batı Avustralya kıyılarında yapılan keşiflerde bulunan 46 metre uzunluğundaki 'siphonophore'un şu ana kadar keşfedilenler arasında en uzunu olduğuna inanılıyor. Birbirlerinin ufak klonlarından oluşan predatörler olan 'Siphonophore'lar, bir ünite olarak hareket ediyor ve bir ip gibi açılabiliyorlar.

Keşifte daha önce de hiç dosyalanmadığına inanılan deniz canlılarına da rastlandığı belirtildi. Görülen canlılar arasında bir "ters denizanası" olduğu da bildirildi.

Araştırmaya liderlik eden Batı Avustralya Müzesi'nden Nerida Wilson, "aşırı uzun" 'siphonophore'i en beklemedikleri anda gördüklerini belirtti. Wilson, deniz aracının 4 bin 439 metreye kadar daldığını, ama 'siphonophore'un araç su yüzeyine doğru yükselirken 630 metre derinlikte görüldüğünü belirtti.

Wilson, "Spiral bir uzaylı görmek gibiydi" dedi.