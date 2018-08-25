Denizde fenalaşan Alman turist öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde denizde fenalaşan Alman Heinz Hermann Willi Griebel (78), yaşamını yitirdi.

Manavgat\'ın Kumköy mevkisindeki 4 yıldızlı bir otelde eşiyle tatil yapan Heinz Hermann Willi Griebel, perşembe akşamı yüzmek için denize girdi. Bir süre yüzen Griebel, fenalık geçirdi. Diğer tatilciler tarafından kıyıya çıkarılan Griebel, çağırılan ambulansla özel bir hastaneye götürüldü, ancak tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kalbinde pil takılı olduğu belirtilen Heinz Hermann Willi Griebel\'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.