Hatay'da denize giren 6 öğrenci boğuldu!

Kırıkhan ilçesindeki Kur'an kursunda okuyan bir grup öğrenci Karaağaç beldesine gelerek denize girdi. Denize giren öğrencilerden 6'sı boğuldu, 9 öğrenci çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılan öğrenciler İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden ve yaşları 14 ile 17 arasında değişen öğrencilerin isimleri şöyle: Ömer Faruk Kurter, Eyyüp Can Seher, Ramazan Duran Güven, Mustafa Kul, Mehmet Bilgin ve İzzet Zorba.

Kırıkhan Kaymakamı Fecri Fikret Çelik ile olay yerinde incelemede bulunan Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, burada yaptığı açıklamada, Kırıkhan ilçesi Kur'an kursundan 1 belletmen ve 18 öğrencinin İskenderun'a bağlı Karaağaç beldesine gezi düzenlediklerini belirterek, gezi esnasında yüzmek amacıyla denize giren Kur'an kursu öğrencilerinden 6'sının boğulduğunu bildirdi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını belirten Vali Lekesiz, ''Ölen öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum'' diye konuştu.

Bu arada İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede incelemede bulundu.