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Denizde erkek cesedi bulundu

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Davut Can Demir'in (23) cesedi, denizde bulundu

08 Aralık 2017 20:57

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, Davut Can Demir\'in (23) cesedi, denizde bulundu. Yapılan incelemede, Demir\'in ayağına içi taş dolu mont bağlandığı belirlendi.
Aliağa Su İskelesi yakınlarında denizde bir erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden dalgıç polisler, cesedi kıyıya çıkardı. Üç günlük olduğu anlaşılan cesedin Davut Can Demir\'e ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, Demir\'in ayağına içi taş dolu mont bağlandığı saptandı.
İntihar ettiği değerlendirilen gencin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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