Denizde erkek cesedi bulundu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de kayıp 25 yaşındaki Gökhan Güneş\'in cesedi, eski Kilitbahir Feribot İskelesi önlerinde denizde bulundu. Güneş\'in cansız bedeni denizden çıkarılırken, yüzlerce kişi kıyıda çalışmaları izledi.

Çanakkale\'de dün saat 23.00\'te ortadan kaybolan Gökhan Güneş için yakınları, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne kayıp ihbarında bulundu. Geceden itibaren arama çalışması başlatıldı. Güneş\'in son olarak eski Kilitbahir Feribot İskelesi\'nde görüldüğünü öğrenen ekipler, bölgeye gitti. Denizde dalgıç adamlarla başlatılan arama çalışmaları sonucu Gökhan Güneş\'in cesedi, 1 saat sonra 10 metre açıkta ve 5 metre derinlikte bulundu.

Güneş\'in cansız bedeni denizden çıkarılırken, yüzlerce kişi kıyıda çalışmaları izledi. Deniz polisi, cesedi bot ile eski feribot iskelesine çıkardı. Burada hazır bekletilen ambulansa konulan Gökhan Güneş\'in cansız bedeni, ardından Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



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