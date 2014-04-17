Denizde dev birleşme

Hapag-Lloyd ile CSAV'ın birleşmesine ilişkin anlaşma Hamburg'da imzalandı. Hapag-Lloyd Yönetim Kurulu Başkanı Michael Behrendt, "Birleşme, 200 gemi ve yıllık 9 milyar euro ciroyla dünya deniz taşımacılığının en büyük dördüncü şirketini ortaya çıkardı" dedi. Behrendt, anlaşmayı "Hapag-Lloyd tarihinin önemli dönüm noktalarından biri" sözleriyle niteledi.

Hapag-Lloyd ve CSAV şirketlerinden yapılan ortak açıklamada, birleşmeyle ortaya çıkan holdingin merkezinin Hamburg olacağı, Hapag-Lloyd'un Şili'de de bir "bölge merkezi" açacağı belirtildi. Holdingin, rekabet kurumlarından gereken onayı aldıktan sonra sermaye artırımına gideceği, toplam 370 milyon euroluk artışın 259 milyon euroluk kısmının CSAV tarafından üstlenileceği kaydedildi.

Hapag-Lloyd ile CSAV arasında birleşme görüşmelerinin yapıldığına ilişkin ilk haberler geçen yılın sonunda medyaya yansımıştı. Haftalardır devam eden pazarlıkların zorlu geçtiği belirtiliyor.

Deniz taşımacılığının sorunları

Hapag-Lloyd birleşme öncesi en büyük deniz taşımacılığı şirketleri listesinde 5 ve 6'ıncı sırada anılıyordu. CSAV ise 20'inci sıradaydı. Birleşmeyle ortaya çıkan holding Maersk, MSC ve CMA CGM'nin ardından 4'üncü sırada geliyor.

Deniz taşımacılığı branşı uzun yıllardır başta kapasite fazlası olmak üzere bir dizi sorundan ötürü sıkıntı yaşıyor. Küresel mali ve ekonomik krizin yanı sıra bankaların finansman vermekte temkinli davranması da branşın diğer sıkıntılı noktaları arasında sıralanıyor. Piyasa şartları şirket yönetimlerini işbirliği arayışına ve rakiplerle birleşme seçeneklerini değerlendirmeye yönlendiriyor.